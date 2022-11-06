آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

المستقلة /- إذا كنت تعتقد أن آيفون كان باهظ الثمن، فانتظر حتى ترى نموذجًا نادرًا به ساعة رولكس ذهبية كبيرة، حيث تم إصدار محدود من iPhone 14 Pro Max مع الساعة الفاخرة المدمجة في الجزء الخلفي منه سيكلف 121000 جنيه إسترليني / 135420 دولارًا.

قام المصممون الحصريون Caviar بصنع ثلاثة فقط من النماذج للأثرياء.

لقد استخدموا ساعة رولكس كوزموجراف دايتونا من الذهب الأصفر لتعبئة ثمانية ماسات وفقا لما نقله موقع ذا صن.

الآيفون مصبوب من الذهب عيار 18 قيراطًا جنبًا إلى سلسلة من الأوجه والمفاتيح الزخرفية.

وفي الوقت نفسه ، فإن جسم العلبة مصنوع من التيتانيوم المطلي بطلاء أسود PVD.

وانتقد البعض لموقع تويتر طرح آيفون الذهبي مع ساعة رولكس باهظة الثمن قائلاً:”سوف يصبح الهاتف قديمًا قبل وقت طويل من الساعة” فيما قال شخص أخر “فكرة غبية”. “الشخص الذي يحمله سيكون هدفًا أكبر للصوص واللصوص!”

وأضاف معلق ثالث: “كما لو أن iPhone 14 Pro Max لم يكن باهظ الثمن بما يكفي!”

الجهاز – الذي تم إطلاقه في سبتمبر – يبدأ بسعر 1199 جنيهًا إسترلينيًا / 1099 دولارًا.

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