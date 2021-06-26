آبل تطلق ميزة جديدة

المستقلة /- أتاحت شركة آبل الشهيرة إمكانية جديدة لمستخدمين هواتفها هذا العام بإنطلاقة جديدة لتحسين منظمتها الصوتية .

اتاحت الشركة امكانية الاختيار بين اًصوات ” سيري ” بعد إضافة صوتين جديدن ” اي او اس 14 ” المختلفة الجديدة بعد تحديث للمساعد الذكي وستصبح ” سيري ” بعدة أصوات يمكنك الاختيار منها بأكثر من صوت يليق لك .

وظهرت ” سيري ” لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبا مع هاتف ايفون 4 اس وكانت جزءا لا يتجزأ من تجربة ابل منذ ذلك الوقت ، وفق موقع البوابة العربية للاخبار التقنية .

اتاحت الشركة امكانية الاختيار بين اًصوات ” سيري ” بعد إضافة صوتين جديدن ” اي او اس 14 ” المختلفة الجديدة بعد تحديث للمساعد الذكي وستصبح ” سيري ” بعدة أصوات يمكنك الاختيار منها بأكثر من صوت يليق لك

وظهرت ” سيري ” لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبا مع هاتف ايفون 4 اس وكانت جزءا لا يتجزأ من تجربة ابل منذ ذلك الوقت ، وفق موقع البوابة العربية للاخبار التقنية

الميزة الجديدة عندما تقوم بتغيير صوت ” سيري ” الى أحد الأصوات الجديدة فإن هذا الصوت يصبح معتمدا بين جميع أجهزة آبل الذكية كما يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب ” اي كلاود ” الخاص بك . ا. . زيد تطورات محرك البحث الجديد تعرفوا عليها

الميزة الجديدة عندما تقوم بتغيير صوت ” سيري ” الى أحد الأصوات الجديدة فإن هذا الصوت يصبح معتمدا بين جميع أجهزة آبل الذكية كما يعني أنك لن تحتاج لتغيير الصوت في جميع أجهزتك ويكفي تغييره على جهاز واحد متصل بحساب ” اي كلاود ” الخاص بك .