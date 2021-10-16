آبل تحذف تطبيقات قراءة القرآن والكتاب المقدس بالصين

المستقلة /- اختفت خدمة الكتب الصوتية “أوديبل” وتطبيقات الهاتف لقراءة القرآن والكتاب المقدس من متجر “آبل” في البر الرئيسي الصيني، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت “أوديبل” في بيان يوم الجمعة إنها حذفت تطبيقها من متجر “آبل” في البر الرئيسي الصيني الشهر الماضي “بسبب شروط الترخيص”.

من جانبها، قالت شركة خدمات إدارة البيانات الباكستانية التي تنتج تطبيق “القرآن المجيد”، إنها تنتظر المزيد من المعلومات من هيئة الإنترنت في الصين حول كيفية استعادته.

وقالت الشركة إن نحو مليون شخص يستخدمون التطبيق في الصين، بينما يستخدمه نحو 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وأكد منتج تطبيق الكتاب المقدس حذف تطبيقه هو الآخر من متجر “آبل” في الصين بعد أن علم من عملية مراجعة متجر تطبيقات “آبل” أنه بحاجة إلى تصريح خاص لتوزيع تطبيق يضم “محتوى كتاب أو مجلة”.

ودان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” إجراءات “آبل”، قائلا إن الشركة “تمكّن الصين من قمع المسلمين وغيرهم”.

وتم اكتشاف عمليات الحذف لأول مرة هذا الأسبوع من قبل “آبل سينسورشيب”، وهو موقع إلكتروني يراقب متجر تطبيقات “آبل” لاكتشاف حظر التطبيقات وتوقيت ذلك.